Αρχαιολόγοι ανατρίχιασαν απ’ αυτό που ανακάλυψαν σε πυραμίδα της Αιγύπτου – εικόνες

Ενώπιον ενός… τρομακτικού ευρήματος ήρθαν αρχαιολόγοι, οι οποίοι μελετούν την Πυραμίδα Μεϊντούμ, στην Αίγυπτο.

Και αυτό, διότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το ντοκιμαντέρ «Μυστικά της Αρχαιολογίας» ανακάλυψαν δύο νέα αγάλματα του Φαραώ Ραχοτέπ και της συζύγου του, Νοφρέτ.

Αυτό που τους τρομοκράτησε, βέβαια, ήταν οι έντονες εκφράσεις στα πρόσωπα των δύο αγαλμάτων, οι οποίες – κατά τους ίδιους – ήταν σαν… ζωντανές.

Here’s another one; Rahotep’s wife with amethyst eyes. She reminds me of Elizabeth Taylor. pic.twitter.com/4b0kUz3X1d

Η ιστορία της Πυραμίδας Μεϊντούμ, ωστόσο, δεν είναι λιγότερο περίεργη. Εκτιμάται ότι χτίστηκε για τον Φαραώ Σνεφρού, ιδρυτή της Τέταρτης Δυναστείας, η οποία εγκαθιδρύθηκε το 2.613 π.Χ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η Πυραμίδα είχε κατασκευαστεί από λαξευμένη πέτρα, (σ.σ. κάθετη κατασκευή), όπως αυτή του Φαραώ Ζοζέρ, και ότι επρόκειτο για την πρώτη ευθείας όψης πυραμίδα.

Ancient Egypt – Djoser’s step pyramid complex

Djoser’s step pyramid complex marks a major evolution in ancient Egyptian building techniques. The improvement in materials and architectural skill is often attributed to his architect, Imhotep. https://t.co/guTcNrI9wU pic.twitter.com/q6lIXimmdi

