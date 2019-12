Εκεί που δεν φτάνει το μήνυμα των Χριστουγέννων

Δισεκατομμύρια Χριστιανοί σε όλον τον κόσμο ετοιμάζονται αύριο να εορτάσουν την γέννηση του Θεανθρώπου . Σήμερα, περίπου 2.000 χρόνια μετά την γέννηση του Θείου Βρέφους, που ήρθε στην γη να μας διδάξει την ειρήνη και την αγάπη του Θεού, οι Χριστιανοί παραμένουν η πλέον διωκόμενη θρησκευτική κοινότητα στον πλανήτη.

Και ετοιμάζονται να εορτάσουν τις μέρες αυτές, κρυφά, με κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους τη ζωή.

Σε περισσότερες από 100 χώρες, ολοκληρωτικά άθεα καθεστώτα, ο ισλαμικός εξτρεμισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός απειλούν τους Χριστιανούς. Αίσθηση προκαλεί ρεπορτάζ του Fox News ότι ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναπτύσσεται τελευταία ένα αντιχριστιανικό κίνημα, απειλώντας την αληθινή θρησκευτική ελευθερία.

Σε πολλές αυτές τις χώρες, αψηφώντας απειλές αλλά και βία, χιλιάδες Χριστιανοί γιορτάζουν κρυφά τα Χριστούγεννα σε υπόγεια, σε διαμερίσματα ή ακόμα και στην ύπαιθρο. Διατηρούν παραδόσεις και χριστιανικές αξίες και πορεύονται σύμφωνα με τον λόγο του Θεού.

Σύμφωνα με την Open Doors USA, πέρυσι περισσότεροι από 245 εκατομμύρια χριστιανοί, ή 1 στους 9 παγκοσμίως, διώχτηκαν για την πίστη τους. Η οργάνωση Aid for the Church in Need τοποθετεί τον αριθμό στα 300 εκατομμύρια, με το 75 τοις εκατό των διωγμών με θρησκευτικά κίνητρα να απευθύνονται σε χριστιανούς.

Στην Κίνα, περισσότεροι από χίλιοι Χριστιανοί φυλακίστηκαν χωρίς δίκη το 2018. Οι εκκλησίες υπόκεινται συνήθως σε κυβερνητική παρακολούθηση και δέχονται επιδρομές από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στο Βόρειο Ιράκ, όπου κυριαρχεί ο ISIS, ολόκληρες κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συστηματική καταπίεση.

Ισλαμικές τρομοκρατικές ομάδες όπως ο Boko Haram δολοφονούν τους χριστιανούς στην Αφρική. Στη Νιγηρία, όπου ο μισός πληθυσμός είναι Χριστιανοί, οι διώξεις έχουν λάβει διαστάσεις γενοκτονίας.

Ακόμα και στην Ινδία, στην οποία διαμένουν περίπου 65 εκατομμύρια Χριστιανοί, εξτρεμιστές ινδουιστές εθνικιστές απειλούν τακτικά τον πληθυσμό. Καίνε εκκλησίες, προχωρούν σε βιαιοπραγίες εναντίων Χριστιανών, τους αποκλείουν από δουλειές και τους προπηλακίζουν.

Εκεί που η ελπίδα αχνοφέγγει…

Χαρμόσυνα νέα για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που αντιστέκονται στην Συρία παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και απειλές από τις μουσουλμανικές εξτρεμιστικές ομάδες.

Λίγες ημέρες πριν οι καμπάνες του Αγίου Γεωργίου στο Αρμπίν ξαναχτύπησαν και ετελέσθη θεία Λειτουργία σε ένα χώρο δίπλα στο ναό. ο οποίος έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από τους βομβαρδισμούς.

Την Λειτουργία τέλεσε ο βοηθός του Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη, Επίσκοπος Σαϊντανάγιας, κ. Λουκάς με αφορμή την έναρξη των εργασιών αναστήλωσης του Ναού.

Επίσης, με δηλώσεις του στο Πρακτορείο SANA ο Πατριαρχικός Επίσκοπος Σεργιουπόλεως κ. Ιωάννης εξέφρασε την μεγάλη του χαρά για την πρώτη αυτή λειτουργία μετά την απελευθέρωση της πόλης από τους τρομοκράτες.

«Οι Σύροι είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν στις πόλεις τους για να τις ανοικοδομήσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Χριστούγεννα στο ελεύθερο Χαλέπι!

Δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση του Χαλεπίου, οι Χριστιανοί μπορούν και γιορτάζουν και πάλι τα Χριστούγεννα. Οι εορτασμοί για την γέννηση του Θεανθρώπου συμπίπτουν με την απελευθέρωση της πόλης, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2016, και διοργανώνονται κοινές εκδηλώσεις.