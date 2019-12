Η καλύτερη φωτογραφία της χρονιάς: Δύο ποντίκια «μαλώνουν» στο μετρό Λονδίνου

Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για τα βραβεία κοινού Wildlife Photographer of the Year «The LUMIX People’s Choice Award».

Όπως πάντα οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν είναι εντυπωσιακές. Υπάρχει όμως ήδη μια φωτογραφία που έχει μαγνητίσει τα βλέμματα και κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ο λόγος για το απίστευτο στιγμιότυπο που κατέγραψε ο φωτογράφος Sam Rowley στο μετρό του Λονδίνου.

Ο φωτογράφος από το Bristol της Βρετανίας είδε τα δύο μικρά ποντίκια να «μαλώνουν» για φαγητό, πήρε την κάμερα του και αποθανάτισε τη στιγμή, όπως ανέφερε ο ίδιος και η μικρή μάχη των δύο τρωκτικών έγινε viral στο διαδίκτυο θυμίζοντας σε πολλούς σκηνές από καρτούν.

Lying in wait on the platform of a London underground station @SamRowleyPhoto saw these two mice taking the term ‘food fight’ to another level.

Do you think this should win the @LumixUK #WPYPeoplesChoice Award? See the shortlist and cast your vote here: https://t.co/lsbaVORcpP pic.twitter.com/kwAb7DRobq

— Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) December 8, 2019