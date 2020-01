Η Όπερα του Σίδνεϊ «υποκλίθηκε» στους ηρωικούς πυροσβέστες

Το “ευχαριστώ” των Αυστραλών στους πυροσβέστες που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη λαίλαπα.

Με έναν ξεχωριστό τρόπο θέλησαν οι Αρχές της Αυστραλίας να εμψυχώσουν τους ηρωικούς πυροσβέστες που εδώ και πολύ καιρό δίνουν άνιση μάχη με τα μέτωπα που κατακαίουν τεράστιες εκτάσεις απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας.

Η Όπερα του Σίδνεϊ φωταγωγήθηκε με ένα ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο συνοδευόταν με φωτογραφίες Αυστραλών πυροσβεστών.

Δεκάδες φωτιές εξακολουθούν να είναι εκτός ελέγχου στην ανατολική Αυστραλία και οι Αρχές φοβούνται ότι μπορεί να ενωθούν δύο πυρκαγιές που μαίνονται στη Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτώρια, δημιουργώντας ένα τεράστιο μέτωπο.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις προσέφεραν προσωρινή ανακούφιση, όμως δεν ήταν αρκετές για να σβήσουν τις πυρκαγιές.

Δείτε το βίντεο

SHOW OF SUPPORT: The Sydney Opera House lit up its iconic sails with images and words of support for firefighters battling the widespread brushfires devastating parts of Australia. https://t.co/rgzNzx7Vi8 pic.twitter.com/CpqaHNT1vK

— ABC News (@ABC) January 11, 2020