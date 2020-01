Η πρώτη ανάρτηση του Τομ Χανκς ως… Έλληνας (Photo)

Τη χαρά του για την τιμητική πολιτογράφησή του ως Έλληνας δεν έκρυψε ο διάσημος ηθοποιός Τομ Χανκς στην πρώτη του ανάρτηση μετά την υπογραφή του σχετικού διατάγματος από τον Προκόπη Παυλόπουλο.

Συγκεκριμένα, ο Τομ Χανκς ανήρτησε στο Twitter μια φωτογραφία της σκιάς του πάνω σε αρχαίο άγαλμα και έγραψε: «Αρχίζοντας το 2020 ως επίτιμος πολίτης όλης της Ελλάδας. Χρόνια Πολλά (περίπου “καλή χρονιά”)».

Starting 2020 as an Honorary citizen of all of Greece! Kronia pola! ( more or less, “happy year!”). Hanx pic.twitter.com/b8fmrgjvYP

— Tom Hanks (@tomhanks) January 2, 2020