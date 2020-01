Κίνα: Τρεις ήλιοι εμφανίστηκαν ταυτόχρονα στον ουρανό – Ενα μοναδικό οπτικό φαινόμενο

Οι κάτοικοι στην κινεζική πόλη Φούγιου έμειναν με το στόμα ανοιχτό αυτή την εβδομάδα όταν ξύπνησαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και αντί να δουν το συνηθισμένο φως του ηλίου το πρωί αντίκρισαν τρεις λαμπερούς ήλιους στον ουρανό.

Για την ακρίβεια, δύο μεγάλα λαμπερά σώματα πλαισίωναν τον Ηλιο και από τις δύο πλευρές την τελευταία ημέρα του 2019, σε ένα μοναδικό φαινόμενο που καταγράφηκε στην βορειοανατολική επαρχία Τζιλίν.

Αυτοί οι «τεχνητοί ήλιοι» παρέμειναν στον ουρανό για περίπου 20 λεπτά προτού εξαφανιστούν.

Οπως αποδείχθηκε, οι «επιπλέον» ήλιοι οφείλονται στην πραγματικότητα σε ένα ατμοσφαιρικό οπτικό φαινόμενο γνωστό ως «σκύλος του ήλιου», που επιστημονικά αναφέρεται ως παρήλιο. Προκαλείται από τη διάθλαση του ηλιακού φωτός από κρυστάλλους πάγου στην ατμόσφαιρα της Γης, οι οποίοι συνήθως δημιουργούν λαμπερές σφαίρες στον ουρανό, περίπου 22 μοίρες προς τα αριστερά και δεξιά του ήλιου, στο ίδιο υψόμετρο πάνω από τον ορίζοντα.

Η θερμοκρασία πρέπει να είναι εξαιρετικά χαμηλή, περίπου 20 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν, όταν ο Ηλιος είναι ακόμα αρκετά χαμηλά στον ουρανό, για να σχηματιστεί το θεαματικό άλλα και κάπως τρομακτικό φαινόμενο.

Three “suns” appear on the sky over northeast China☀️☀️☀️

This spectacular view is caused by a natural phenomenon called “sun dog,” also known as mock suns or parhelia, as a result of light refraction through ice crystals. https://t.co/N31a8Um6B2 pic.twitter.com/ZbBJLYu8gB

— CGTN (@CGTNOfficial) January 2, 2020