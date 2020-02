Π.Ο.Υ: Αυτό είναι το νέο όνομα του κορονοϊού – Πότε θα είναι έτοιμο το εμβόλιο

Ο νέος κοροναϊός που έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στην Κίνα θα ονομάζεται «Covid-19», ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, εξηγώντας ότι οι άλλες ονομασίες θα ήταν ”ανακριβείς” και ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο στιγματισμός.

Ο Τέντρος προειδοποίησε ότι το πρώτο εμβόλιο για την καταπολέμηση του Covid-19 ενδέχεται να είναι έτοιμο σε 18 μήνες. «Για αυτό πρέπει να κάνουμε τα πάντα σήμερα, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα όπλα για να αντιμετωπίσουμε τον ιό», πρόσθεσε κατά την καθημερινή πλέον ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

“On Thursday I will travel to Kinshasa, #DRC for meetings with the President and other senior ministers to look beyond #Ebola, and sketch out ways to strengthen DRC’s health system”-@DrTedros #HealthForAll

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020