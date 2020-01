Πετούν από ελικόπτερα καρότα και πατάτες στα ζώα που λιμοκτονούν στην Αυστραλία

Οι αρχές της της Νότιας Νέας Ουαλίας, ξεκίνησαν επιχειρήσεις παροχής τροφίμων με ρίψεις από αέρος, πετώντας χιλιάδες κιλά καρότων και γλυκοπατάτας σε περιοχές με πληθυσμούς καγκουρό γουάλαμπι.

Το Εθνικό Πάρκο της Νέας Νότιας Ουαλίας και η Υπηρεσία Άγριας Ζωής ξεκίνησαν πρόσφατα την «Επιχείρηση Rock Wallaby» για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της διατροφής των ζώων που στις καμένες περιοχές αδυνατούν να τραφούν.

Μέχρι στιγμής έχουν ρίξει πάνω από δύο τόνους λαχανικών στα ζώα και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, με πτήσεις συνεχίζεται η διακομιδή τροφίμων σε περιοχές με καταφύγια όπου υπάρχουν τραυματισμένα ζώα ή πληθυσμοί που δεν μπορούν να τραφούν.

Ο υπουργός περιβάλλοντος της Nότιας Νέας Ουαλίας Ματ Κίαν δήλωσε ότι ενώ πολλά ζώα κατάφεραν να εγκαταλείψουν τις περιοχές με πυρκαγιές έχουν μείνει χωρίς πηγή τροφής καθώς η φωτιά αφάνισε τη βλάστηση γύρω από τον βραχώδη βιότοπό τους.

Ο υπουργός δήλωσε ότι τα μικρά αυτά καγκουρό μπορούν να διασωθούν χάρη στην επιχείρηση και ότι θα παρακολουθούν τα είδη για να ελέγξουν την πρόοδό τους ως μέρος της διαδικασίας ανάκαμψης μετά την πυρκαγιά.

Καθώς πολλοί δρόμοι είναι αποκλεισμένοι λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται, τα ελικόπτερα και τα μικρά αεροπλάνα, είναι σημαντικά μέσα μεταφοράς για την ζωτική αυτή αλυσίδα διάσωσης.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei

— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020