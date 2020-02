Συγκινητική ιστορία από τον Β’ Παγκόσμιο: Δύο αδερφές βρήκαν η μία την άλλη ύστερα από… 78 χρόνια

Ο πόλεμος τούς χώρισε, η τύχη όμως που ήρθε με το πέρασμα του χρόνου τούς ένωσε. Δύο αδερφές, η Γιούλα και η Ροζαλίνα Καριτόνοβα, βρήκαν ξανά η μία την άλλη ύστερα από… 78 χρόνια.

Έχουν περάσει τα 90 έτη, συνεχίζουν όμως – με νεανική διάθεση – να ελπίζουν. Δεν πιστεύουν αυτό που συμβαίνει…προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πόσα χρόνια έχουν περάσει χωρίς να βλέπονται και αυτόματα δάκρυα συγκίνησης κυλούν στα πρόσωπά τους.

Η ουσιαστική χαρά, όμως, είναι το πρωταγωνιστικό συναίσθημα αφού οι δύο αδερφές παραβλέπουν τις όποιες κινητικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν και πλησιάζουν η μία την άλλη.

Χρειάστηκε να περάσουν επτά δεκαετίες για να ξανασυναντηθούν. Χάρη σε ένα ρωσικό τηλεοπτικό πρόγραμμα και με τη συνδρομή των Αρχών, οι δύο αδερφές είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χαμόγελα, αγκαλιές, λόγια αγάπης.

Χωρίστηκαν στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1942, κατά την εκκένωση του Στάλιγκραντ, όταν ήταν ακόμη έφηβες.

Οι γονείς τους είχαν αποκτήσει τέσσερις κόρες, καμία όμως δεν είχε την τύχη να μεγαλώσει με την αδερφή της…

