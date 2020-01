Τομ Χανκς: «Είμαι πλούσιος, μπορώ να πάω να μείνω στην Ελλάδα…»

Δεν χάνει ευκαιρία να μιλήσει για την Ελλάδα ο διάσημος ηθοποιός Τομ Χανκς, ο οποίος απέκτησε προ ημερών επίσημα την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, καθώς κάθε καλοκαίρι επισκέπτεται τη χώρα μας, από όπου κατάγεται η σύζυγός του, Ρίτα Ουίλσον.

Μιλώντας σε τελετή απονομής των βραβείων Χρυσές Σφαίρες, ο Τομ Χανκς αναφέρθηκε στον Κίανου Ριβς, λέγοντας:

«Ο Κίανου ξέρει καλά να απαντήσει στο ερώτημα πώς είναι να παραμένει κάποιος τόσο πολύ αγαπητός από το κοινό επί χρόνια. Ξέρετε, όταν συνειδητοποίησα ότι το να είμαι ηθοποιός σημαίνει να κάνω ένα επάγγελμα, δεν είχα φανταστεί ότι δεν θα έβρισκα στον κόσμο τίποτα πιο διασκεδαστικό.

Δεν είναι θέμα χρημάτων», πρόσθεσε ο Τομ Χανκς και συνέχισε: «Εγώ προσωπικά είμαι πλούσιος, μπορώ να πάω να μείνω στην Ελλάδα όποτε θέλω…» για να συνεχίσει με αναφορές στον Σέξπιρ κλπ.

