Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία φέρνει στην επιφάνεια μελέτη του ΟΟΣΑ, με τίτλο: Dream jobs? – Teenagers’ career aspirations and the future of work.

Σε αυτή συμμετείχαν 600.000 νέοι από 79 χώρες από όλο τον κόσμο. Στόχος της έρευνας ήταν να δούμε τι δουλειές ονειρεύονται οι νέοι και το κατά πόσο αυτές θα υπάρχουν στο μέλλον. Τα αποτελέσματα όπως θα δείτε στον παρακάτω πίνακα δεν είναι ενθαρρυντικά για την Ελλάδα…

Διαβάστε την συνέχεια στο itspossible.gr