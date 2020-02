Η Τζούλι Γουόλτερς αποκάλυψε την μάχη της με τον καρκίνο

Η Ντάμα Τζούλι Γουόλτερς αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο του εντέρου.

Η – δυο φορές υποψήφια για Οσκαρ ηθοποιός – μίλησε στην εκπομπή της Βικτόρια Ντέρμπισαϊρ στο BBC για τη διάγνωση με καρκίνο σε τρίτο στάδιο που έγινε πριν από 18 μήνες, όταν οι γιατροί βρήκαν δυο όγκους στο παχύ έντερο.

Η ηθοποιός χειρουργήθηκε, έκανε χημειοθεραπεία και τώρα είναι «καθαρή» από τον καρκίνο, όπως είπαν οι γιατροί. η Γουόλτερς δήλωσε ότι στην αρχή ήταν σοκαρισμένη, καθώς είχε εξεταστεί ένα χρόνο νωρίτερα, μετά από συμπτώματα καούρας και εμετού. «Σκεφτόμουν: ”Είναι γελοίο, πρέπει να έχει κάνει λάθος», είπε. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και μετά σκέφτηκα: ”Σωστά” και τότε άρχισα να σκέφτομαι θετικά επειδή ο γιατρός μου είπε ότι μπορούμε να το γιατρέψουμε».

